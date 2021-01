Inzaghi rilancia Muriqi: il kosovaro, 17 minuti in campo nel 2021, stasera deve dare risposte

Era arrivato come il grande colpo per la Championa, ma Vedat Muriqi ha dato davvero poco alla causa della Lazio fino ad ora. Tra Covid-19, difficoltà di ambientamento e un infortunio che lo ha rallentato, il kosovaro stasera torna in campo dal primo minuto e ha il dovere di fare la differenza per ripagare l'investimento che Lotito e Tare hanno fatto su di lui in estate. E Inzaghi, che lo ha schierato sempre titolare nei big match fin qui affrontati e in cui era disponibile, gli chiede di fare la differenza contro il Parma dei baby e di portarlo tra le migliori otto della Coppa Italia 2020/21.