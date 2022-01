Italia, cinque giocatori della Juve prenderanno parte allo stage: c'è anche De Sciglio

In attesa del comunicato della FIGC in merito alle convocazioni di Roberto Mancini, la Juventus ha reso noti i cinque calciatori bianconeri che prenderanno parte allo stage che andrà in scena questa settimana a Coverciano: si tratta di Bernardeschi, Chiellini, Locatelli, De Sciglio e Kean.