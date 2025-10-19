Atalanta, Juric: "Oggi abbiamo visto il vero Ederson. Lookman ha fatto una grande partita"

Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, parla in conferenza stampa dopo il pari contro la Lazio: "Stasera abbiamo creato tanto. C'erano tante situazioni dove potevamo fare goal contro una squadra che abbiamo contenuto. Si stanno accumulando molto questi punti persi nonostante la squadra si stia comportando bene".

Quanto stanno migliorando Ederson e Lookman?

"Molto. Ademola ha messo palle giuste e aveva creato qualche occasione. Oggi abbiamo visto il vero Ederson e si può andare avanti con fiducia: entrambi hanno fatto una grande partita".

Siete ancora imbattuti. Dove può arrivare l'Atalanta?

"Penso che la squadra debba continuare così. Mercoledì troveremo una squadra aggressiva (Slavia Praga ndr) che affronteremo alla pari. Vedo gioco e idee, ma ci manca il gol".