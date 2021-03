Juve, Cagliari dopo il tracollo Champions: torna Danilo e dietro sarà ballottaggio al centro

La prossima tappa della stagione della Juventus si chiama Cagliari. Per rialzarsi dopo il tonfo Champions servirà aggrapparsi alle certezze e per questo Andrea Pirlo benedice sicuramente il ritorno di Danilo. Spiega Tuttosport che il jolly è destinato a rientrare in campo, dietro però ci sarà ampio ballottaggio: Chiellini e De Ligt erano in panchina, l'olandese potrebbe giocare prendendo il posto di uno tra Bonucci (ieri uscito esausto) e Demiral.