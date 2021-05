Juve, da CR7 all'orgoglio dei senatori: quattro linee guida per chiudere al meglio la stagione

La Juventus vuole ripartire e chiudere la stagione con la qualificazione alla Champions League in tasca e il Corriere dello Sport traccia quattro linee guida con le quali i bianconeri potranno trovare la svolta nelle ultime cinque partite di campionato e nella finale di Coppa Italia: l'obiettivo numero uno è ritrovare Cristiano Ronaldo, che non segna da 347'. Poi deve essere sfruttata la voglia di tornare al top di Paulo Dybala dopo una stagione complicatissima dal punto di vista degli infortuni. rientrerà poi Federico Chiesa e per l'ex viola scatta l'ora delle conferme, per chiudere poi con i senatori: Chiellini & co. dovranno trascinare il gruppo con il loro orgoglio.