Juve-Sassuolo, c'è distanza sulla formula per Scamacca. E il Benfica prepara l'assalto

vedi letture

Gianluca Scamacca resta un obiettivo concreto della Juventus, ma fino ad oggi non è stata trovata un'intesa con il Sassuolo. Al netto della cifra (i 25 milioni per il cartellino potrebbero essere un investimento interessante per un giovane attaccante), quello che manca è l'intesa per la formula. Paratici vuole il diritto di riscatto, il Sassuolo vuole garanzie: in qualche modo Carnevali vuole qui 25 milioni. In tutto questo occhio al Benfica: pare infatti che il ds Rui Costa sia pronto a lanciarsi proprio su Scamacca nelle prossime ore. Lo riporta Tuttosport