Juventus, atteso summit con Mendes: CR7 può restare per l'ultimo assalto alla Champions

Quale futuro per Cristiano Ronaldo? Come si legge sulle pagine di Tuttosport in settimana si terrà il summit decisivo con Jorge Mendes. Il procuratore dell'asso portoghese è atteso a Milano nelle prossime ore. Stando alle ultime indiscrezioni, CR7 dovrebbe rimanere fino alla scadenza del contratto, per tentare l'ultimo assalto alla Champions in bianconero.