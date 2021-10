Juventus, De Ligt: "Troppi errori in impostazione. Ma la vittoria era la cosa più importante"

Attraverso i microfoni di Infinty Matthijs De Ligt, difensore della Juventus, ha commentato il successo per 1-0 contro lo Zenit San Pietroburgo in Champions League: “Abbiamo vinto ed è la cosa più importante. Abbiamo sbagliato troppi palloni in costruzione lasciando a loro occasioni per far male. Dobbiamo migliorare. L’Inter? Non ci abbiamo pensato finora, non eravamo distratti da domenica. Abbiamo pensato solo alla qualificazione”.