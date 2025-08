Juventus, Kolo Muani sbarrato dal PSG: niente prestito e prezzo minimo di 55 milioni

Non è poi così vicino il ritorno definitivo di Randal Kolo Muani alla Juventus. Al netto della volontà del giocatore francese e del club bianconero di rendere realtà questo scenario dopo il prestito di sei mesi all'ombra della Mole Antonelliana, il Paris Saint-Germain detta le condizioni per completare o meno il trasferimento e per questo l'attaccante classe '98 non ha ancora raggiunto Igor Tudor.

Secondo quanto afferma Sky Sport, il club transalpino non si smuove dalla richiesta di 55-60 milioni di euro per lasciar andare Kolo Muani e la Juventus può compiere un esborso del genere solo con la partenza di Dusan Vlahovic. La situazione del serbo è ancora da sabbie mobili, con il club bianconero ad aspettare un’offerta adeguata, mentre il PSG non apre alla formula del prestito avanzata ripetutamente dalla Vecchia Signora.

E se fosse una questione di incastri? Sì, perché come anticipato nelle ultime 24 ore da TMW, la Juventus potrebbe mettere in piedi un intreccio di mercato per Vlahovic al Milan, con un'altra pedina destinata alla maglia bianconera. Chi? Si tratta di Malick Thiaw, difensore tedesco che il Diavolo aveva già provato a piazzare al Como e profilo di gradimento per la Juve. L'ipotesi potrebbe essere quella di uno scambio, con i dialoghi che procedono già da diverse settimane.