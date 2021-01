Juventus, Pirlo: "Fagioli in prima squadra per la partenza di Portanova, resterà con noi"

"Sarà una partita difficile come tutte le partite che si giocano contro mister Ranieri. Lo stimo molto, sarà una gara difficile da giocare". Parole e pensieri di Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. "La trafila per arrivare in prima squadra è che devono essere bravi per giocare in prima squadra. Fagioli ha fatto bene in Coppa Italia, s'è aggregato con noi anche perché è partito Portanova. Farà parte della prima squadra, poi magari in qualche occasione potrà ancora andare a giocare con l'Under 23".

