Juventus, svolta Koopmeiners? Dietro c'è anche un accorgimento tattico di Motta

E se la stagione di Teun Koopmeiners fosse davvero svoltata al minuto 62 della gara col Bologna? È l’auspicio diffuso nel mondo bianconero, dopo che Teun ha trovato il primo gol con la maglia della Juventus. L’ha cercato, l’ha sfiorato più volte (con il Lille e nel derby) e finalmente l’ha trovato: ora può iniziare davvero una storia tutta nuova. Lui, l'uomo dei sogni d'estate, colui che si è impuntato con l'Atalanta, arrivando quasi a litigarci pur di mettersi addosso quella maglia lì, ora potrebbe essersi sbloccato e chissà che non torni presto ai livelli della scorsa stagione. L’olandese infatti si è presentato alla Continassa con una dote di 15 gol e 7 assist confezionati in 51 partite con l’Atalanta nella scorsa stagione. Logico che si notasse la differenza, logico che si cercassero i motivi delle difficoltà a essere incisivo e decisivo come in passato.

Il cambio posizione

A inizio stagione, Thiago l’ha utilizzato nel 4-1-4-1 come mezzala nella linea a quattro alle spalle di Vlahovic, poi ha virato sul 4-2-3-1, liberandone la creatività con maggiori spazi e maggiore possibilità di svariare, cercare il pallone e inventare. L’impressione è che Koopmeiners sia maggiormente a proprio agio in “versione Atalanta”, ovvero partendo più lontano dall’area avversaria, agendo quasi da mezzala come ha fatto in alcune porzioni delle ultime partite, per cercare l’inserimento e scatenare i cavalli del suo motore. Dietro la possibile svolta di Koopmeiners, dunque, potrebbe esserci anche un accorgimento tattico. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.