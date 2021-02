L'endorsement di De Rossi: "Spalletti uno degli allenatori più forti che abbia mai avuto"

Viaggio tra passato, presente e futuro per Daniele De Rossi che - intervenuto durante la diretta Twitch su "BoboTv" - ha parlato anche di Luciano Spalletti: "Al di là dei problemi ambientali che si sono creati nella sua seconda avventura a Roma ho trovato un allenatore fortissimo. Per me è uno degli allenatori più forti che abbia mai avuto. Ho avuto un rapporto bellissimo anche se caratterialmente non è semplice. A livello di campo e di idee è molto forte. Mi dispiace che non abbia avuto una grande occasione in una big. Non ho però avuto solo lui come allenatori forti: ho lavorato con Capello e Lippi, due tecnici con un’idea di calcio diversa ma fortissimo. Spalletti è quello che mi ha influenzato di più, ma sbaglierei a non prendere esempio anche da chi ha idee differenti”.