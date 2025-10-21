L'Inter va sul 3-0 contro il Saint-Gilloise al 53': Calhanoglu non sbaglia dal dischetto
L'Inter sigla il 3-0 al 53' con Hakan Calhanoglu su calcio di rigore, bravo a incrociare il destro e a spiazzare Scherpen. I nerazzurri si conquistano il penalty dopo un tocco di mano di Mac Allister, che contrasta un tentativo di colpo di testa di Lautaro Martinez in modo non regolare. Il Saint-Gilloise adesso è sotto 3-0.
Sei pareggi in dieci partite: questa Dea brilla per equilibrio, ma pecca terribilmente in incisività
