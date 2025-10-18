Inter, Calhanoglu: "Roma in forma, ma noi abbiamo voglia di dimostrare"

Prima del fischio d'inizio di Roma-Inter, è intervenuto ai microfoni di Dazn il centrocampista dell'Inter, Hakan Calhanoglu.

Quanto è importante questa partita?

"È una partita sicuramente molto importante, la Roma è in forma con Gasperini e sta bene. Anche noi stiamo trovando il ritmo e nelle ultime settimane stiamo facendo vedere quanta voglia abbiamo di dimostrare in campo".

E il tuo ruolo?

"Devo essere lucido, in quel ruolo devo guardare tutto il campo, fare avanti e dietro, controllando tutto. Con i miei compagni però è tutto più facile".