Inter, Calhanoglu: "Roma in forma, ma noi abbiamo voglia di dimostrare"
Prima del fischio d'inizio di Roma-Inter, è intervenuto ai microfoni di Dazn il centrocampista dell'Inter, Hakan Calhanoglu.
Quanto è importante questa partita?
"È una partita sicuramente molto importante, la Roma è in forma con Gasperini e sta bene. Anche noi stiamo trovando il ritmo e nelle ultime settimane stiamo facendo vedere quanta voglia abbiamo di dimostrare in campo".
E il tuo ruolo?
"Devo essere lucido, in quel ruolo devo guardare tutto il campo, fare avanti e dietro, controllando tutto. Con i miei compagni però è tutto più facile".
