Inter, Calhanoglu: "Conosciamo il gioco di Gasperini, ma dobbiamo guardare solamente a noi"
TUTTO mercato WEB
Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club nerazzurro prima del match contro la Roma: "Sono stati 10 giorni in cui tutto è andato bene, sono contento di essere tornato senza infortuni e siamo contenti di essere tutti insieme di nuovo. Dobbiamo continuare dove abbiamo lasciato contro la Cremonese, anche se sappiamo che la Roma sta bene ed è in forma, ma noi dobbiamo guardare solo a noi".
Come si limita la Roma di Gasperini?
"Sappiamo il gioco di Gasperini, lo conosciamo dai tempi in cui ha allenato l'Atalanta. Ci siamo preparati bene in questi pochi giorni, l'importante è avere la stessa cattiveria e la stessa voglia di mantenere la strada, dobbiamo far vedere questo".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Kim. Per la fascia pressing su Molina. E torna d’attualità anche Kessié. Milan: ecco lal lista dei nomi per la difesa. Napoli, occhi su Mainoo del Manchester United
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Nel giorno del forfait del sostituto di Lukaku il protagonista è Simeone. Corsi e ricorsi di mercato
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile