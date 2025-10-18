Inter, Calhanoglu: "Conosciamo il gioco di Gasperini, ma dobbiamo guardare solamente a noi"

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club nerazzurro prima del match contro la Roma: "Sono stati 10 giorni in cui tutto è andato bene, sono contento di essere tornato senza infortuni e siamo contenti di essere tutti insieme di nuovo. Dobbiamo continuare dove abbiamo lasciato contro la Cremonese, anche se sappiamo che la Roma sta bene ed è in forma, ma noi dobbiamo guardare solo a noi".

Come si limita la Roma di Gasperini?

"Sappiamo il gioco di Gasperini, lo conosciamo dai tempi in cui ha allenato l'Atalanta. Ci siamo preparati bene in questi pochi giorni, l'importante è avere la stessa cattiveria e la stessa voglia di mantenere la strada, dobbiamo far vedere questo".