Roma-Inter, Calhanoglu: "Siamo carichi, test che dirà qual è il nostro posto"
Hakan Calhanoglu è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro la Roma. Ecco le sue parole:
Test per capire la forza della Roma?
"Si può dire test, si può dire che qual è il nostro posto dopo qualche mese. Abbiamo perso contro la Juventus quando meritavamo di vincere, ora siamo carichi per questo test. Stiamo bene, siamo molto più liberi e il mister ha dato qualcosa in più. Mentalità giusta, siamo rientrati tutti senza infortuni e siamo carichi".
Su come approcciare la Roma di Gasperini
"Gasperini lo conosciamo. La differenza rispetto all'Atalanta sono i giocatori e noi dobbiamo mantenere la lucidità in campo, questa sarà la chiave della partita".
