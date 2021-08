La Roma deve vendere. Uno dei primi a partire può essere Olsen: c'è lo Sheffield United

vedi letture

La Roma continua la sua opera di "sfoltimento" della rosa. Il prossimo a fare le valigie potrebbe essere Robin Olsen: il portiere svedese, come riporta Sky Sport, andrà via in questa sessione di mercato e stavolta a titolo definitivo. Al momento non ci sono trattative in fase avanzata, anche se nelle ultime ore si sarebbe fatto più concreto l'interesse dello Sheffield United, intenzionato a tornare in Premier League.