La Roma riparte: Ranieri inizia a dare un'identità alla squadra

La Roma torna a vincere e lo fa nel momento più critico della stagione, segnando un netto cambio di passo sotto la guida di Claudio Ranieri. Il 4-1 contro il Lecce non è solo una boccata d’ossigeno per una squadra che sembrava allo sbando, ma anche il segnale di una ritrovata identità.

Le prime settimane del tecnico romano avevano già evidenziato una maggiore applicazione sul campo, ma contro i salentini si sono intraviste le basi di un progetto tattico più solido. Ranieri ha puntato sulla semplicità e sull’organizzazione, facendo leva sull’equilibrio in campo, elemento mancato nelle disastrose uscite precedenti. L’inserimento di Pisilli, protagonista della gara, è stato emblematico: dinamismo e freschezza al servizio della squadra, a dimostrazione che il tecnico non teme di affidarsi ai giovani per cambiare marcia.

Un altro aspetto incoraggiante è la ritrovata compattezza difensiva, con i singoli che iniziano a emergere in un contesto collettivo più armonico. La presenza di Mancini, sia come leader sia per l’apporto tecnico, è stata determinante per guidare una squadra che sta ritrovando fiducia.

Questa vittoria non risolve tutti i problemi della Roma, ma segna un passo importante verso una possibile rinascita. La "cura Ranieri" comincia a dare risultati, evidenziando che la strada per uscire dalla crisi passa da solidità mentale e identità tattica. Per i giallorossi, la sfida ora è mantenere questa continuità per risalire da una classifica ancora difficile.