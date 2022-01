Lautaro dal 1' contro la Juventus: "Oggi è tanto importante per aprire un ciclo vincente"

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Italia 1 prima della finale di Supercoppa contro la Juventus.

Quanto è importante oggi per aprire un ciclo vincente?

"Tanto tanto tanto. Credo che sia molto importante per quanto riguarda noi, ma anche per loro. E' una finale contro una squadra forte come la Juventus e dovremo essere concentrati dal primo minuto per gestire la partita e fare quello che abbiamo preparato".

Volete fare un regalo al vostro presidente?

"Sicuramente sì: al presidente, ai tifosi, alla nostra famiglia che soffre in ogni momento. Sarà importante da adesso in avanti".

Come si batte la Juventus?

"Sono forti, ma dobbiamo mettere in campo il nostro e quello che abbiamo preparato per vincere. E' una finale secca, quindi chi vince alza la coppa".