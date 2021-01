Lautaro Martinez e il rinnovo in stallo con l'Inter: a febbraio riprenderanno i contatti

FcInterNews fa il punto sul futuro di Lautaro Martinez e sul futuro del Toro. La trattativa sul rinnovo per adesso è stata solo messa in stand-by, ma dovrebbe ripartire a febbraio dopo l'ultimo incontro a Milano tra gli agenti del Toro e la dirigenza dell'Inter in Viale della Liberazione lo scorso 14 settembre. Allora vennero poste le basi per il nuovo contratto, anche se tra la richiesta e la proposta c'era ancora una piccola differenza, circa un milione di euro netti. La volontà di rinnovare l'attuale contratto da 2,2 milioni a stagione resta intatta, solo che bisognerà tornare a parlarsi per rivalutare tutto alla luce della situazione attuale. Al contempo, permane l'intenzione dell'Inter di mettere mano alla clausola rescissoria da 111 milioni di euro, tanto dibattuta durante il pressing del Barcellona. Eliminarla o aumentarla in modo robusto, questo l'interesse del club milanese che anche in questo dettaglio dovrà trovare l'intesa con la controparte. Febbraio, salvo sorprese, sarà il mese dei nuovi contatti.