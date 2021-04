Lazio, Immobile: "Ultima spiaggia per rimanere aggrappati alle altre. Partita fondamentale"

L'attaccante del Milan Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Milan: "Soprattutto dopo una sconfitta così col Napoli, ti deve dare ancora più motivazioni per preparare un'ultima spiaggia per rimanere lì aggrappati alle altre. Sappiamo l'importanza della partita, il riscatto lo abbiamo a portata di mano".

Cosa vi ha lasciato la gara di Napoli?

Un po' di delusione e rammarico. A volte gli episodi ti cambiano la partita e non siamo riusciti a mandarla sul binario che volevamo noi e questo ci ha penalizzato un po'. Siamo consapevoli che oggi è una partita fondamentale per noi".

Quanto è importante avere Simone Inzaghi in panchina?

"Per fortuna ora, con le tecnologie, è sempre stato in contatto. Averlo a stretto contatto è diverso. E' tornato carico, è più motivato che mai. E' lui il primo a crederci in questa rincorsa che sappiamo che è molto difficile ma finché la matematica non ci condanna siamo pronti per andarla a prendere".