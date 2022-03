Lazio, Luiz Felipe e Patric vicini all'addio: gli accordi con Betis e Valencia sono a un passo

Luiz Felipe e Patric, hanno deciso di non rinnovare il proprio contratto in scadenza con la Lazio. I due giocatori sono sempre più vicini all'addio, con accordi a un passo rispettivamente col Real Betis per l'italo-brasiliano e col Valencia per lo spagnolo. Proprio per questo i biancocelesti stanno provando a stringere intorno ad Alessio Romagnoli, anche lui in scadenza col Milan e potenzialmente acquisto perfetto per alzare il livello della difesa di Sarri che dovrà essere rifondata. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.