Lazio, Luiz Felipe: "Il mio obiettivo è vincere qui. Voglio essere pronto per la prima di A"

vedi letture

Il difensore della Lazio, Luiz Felipe, nella sua conferenza stampa di oggi da Auronzo di Cadore, ha parlato anche dei suoi obiettivi in questa stagione: "Sto bene, mi sono preparato in vacanza per fare un buon ritiro. Voglio essere pronto per la prima di campionato, vorrei fare una delle migliori annate da quando sono qui. Il mio obiettivo è vincere con la Lazio, fare tante partite e poi magari pensare alla nazionale brasiliana".