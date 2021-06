Lazio, non solo Real Betis su Luiz Felipe: ci pensa anche l'Atletico Madrid, per ora o nel 2022

L'Atletico Madrid non ha in programma l'acquisto di un difensore centrale, ma è aperto a occasioni di mercato. Una di queste può essere Luiz Felipe, il cui contratto con la Lazio scadrà tra un anno. Il prezzo, dunque, non è alto: 12-15 milioni di euro. Oltre ai Colchoneros anche il Real Betis segue il brasiliano. Tra un anno sarebbe libero a zero e l'Atletico potrebbe pensare di attendere la naturale scadenza del contratto per averlo gratis. A riportarlo è As.