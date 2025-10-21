Lazio, presto un confronto tra Sarri e la dirigenza: ecco chi deciderà sul mercato

La Lazio non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi e Maurizio Sarri non è contentissimo della situazione attuale. Nelle prossime ore il tecnico toscano incontrerà la società per fare il punto su alcuni aspetti in un clima che resta comunque positivo, visto che il rapporto tra l'allenatore e la dirigenza è solido. Le recenti dichiarazioni di chi siede sulla panchina biancoceleste però non sono piaciute ai vertici societari.

Non sono previste decisioni drastiche, visto che non è mai stata messa in discussione la volontà di proseguire insieme, ma un summit in vista del mercato di gennaio è obbligatorio. Sarri avrà l'ultima parola, secondo quanto riportato da LaLazioSiamoNoi.it, sui giocatori in uscita, mentre detterà le linee per gli acquisti, indicando i ruoli dove serviranno innesti.

Sarà la Lazio a individuare i profili adatti alla squadra, compatibilmente con le possibilità economiche del club. L'obiettivo è quello di trovare una linea comune e ripartire con la consueta compattezza. Le parti si diranno ciò che devono dirsi per evitare fraintendimenti anche in futuro, che minerebbero l'equilibrio e la serenità di un gruppo che già in questo momento non sta vivendo un periodo particolarmente felice a causa dei risultati e del 12° posto in classifica.