Lazio, questa volta il mercato è un flop: Muriqi e Fares ormai indietro nelle gerarchie

Quattro nomi, quattro fallimenti tecnici per quanto riguarda le ultime due sessioni di mercato della Lazio. Hoedt e Musacchio, arrivati a gennaio per un milione in totale, sono lo specchio di operazioni col freno a mano tirato che non hanno aumentato la qualità della rosa tappando solamente i buchi che erano già presenti. L'estate scorsa invece, Lotito aveva anche speso fior di milioni per due richieste del tecnico: Fares, 7 milioni, e Muriqi, ben 17 milioni investiti. Entrambi sono finiti ai margini, il primo è addirittura la terza scelta a sinistra. Tare pensa che le scelte prima o poi pagheranno e merita del credito, ma è chiaro che, almeno per la stagione in corso, il flop sia evidente. A riportarlo è l'edizione romana del Corriere della Sera.