Lazio, trenta giocatori in rosa sono troppi: Fabiani ne deve vendere almeno 7

vedi letture

La Lazio si sta preparando per un'estate di decisioni importanti, tra necessità di bilancio, una rosa da ridurre e un mercato in entrata che è ancora in attesa. Senza la vetrina europea per la stagione 2024-25, il club biancoceleste deve agire con precisione: servono sette cessioni per rientrare nei parametri economici e tecnici stabiliti dal direttore sportivo Angelo Fabiani e dalla proprietà.

L’obiettivo è chiaro scrive il Corriere dello Sport: ridurre il monte ingaggi, fare spazio nella lista dei 17 over previsti per la Serie A e riportare l’organico a una dimensione sostenibile. Attualmente, la rosa conta 30 giocatori, ma solo 23 potranno far parte del progetto tecnico voluto da Maurizio Sarri per affrontare una stagione senza coppe. Il tecnico punta a un gruppo snello, con 20 giocatori di movimento (due per ruolo) e tre portieri.

Le cessioni inizieranno con i rientri dai prestiti. Kamenovic resterà fuori rosa, Cancellieri è nel mirino del Cagliari e potrebbe presto trovare una nuova sistemazione in Serie A. Fares ha estimatori in Grecia, mentre il futuro di Cataldi – tornato alla base dopo l’esperienza alla Fiorentina – è ancora da definire, anche in relazione a Rovella e al giovane Belahyane. Proprio quest’ultimo, classe 2004, è l’unico che potrà rientrare nella lista under, visto che Provstgaard e Tchaouna (entrambi 2003) non possono beneficiare delle normative.

Il primo nome certo in uscita è quello di Toma Basic: ha un contratto in scadenza nel 2026 ed è fuori dai piani tecnici già da gennaio. Gli altri due tagli, tra gli over, verranno decisi durante il ritiro: Tchaouna e Noslin sono in bilico e dovranno convincere Sarri a tenerli.

Anche il reparto difensivo ha un numero eccessivo di giocatori, grazie al riscatto obbligatorio di Gigot e all'attesa per il ritorno di Patric dopo l'infortunio. In porta, si prevede una competizione: Mandas potrebbe essere ceduto, mentre Provedel sembra avere un vantaggio nelle preferenze dell'allenatore. Sulla fascia destra, la presenza di Marusic, Hysaj e Lazzari richiede una riflessione, soprattutto considerando le scadenze contrattuali fissate al 2026 per i primi due.