Le pagelle del Genoa - Rovella crea, Shomurodov segna. Pjaca opaco, Kallon debutta bene

Queste le valutazioni del Genoa, che ha chiuso la stagione affrontando in trasferta il Cagliari.

CAGLIARI-GENOA 0-1

Marcatori: 15’ Shomurodov (G)

Paleari 6 – Pur non avendo sempre uno stile impeccabile, nella ripresa neutralizza un paio di tentativi della squadra di Semplici.

Goldaniga 6 – Gioca una gara prettamente di contenimento, sganciandosi qualche volta in avanti.

Zapata 6,5 – Buona prova nel duello con gli attaccanti cagliaritani, così come nel provare ad impostare l’azione. In evidenza nella ripresa, quando salva sulla linea il tiro a botta sicura di Zappa.

Masiello 6 – Perde il primo duello aereo con Joao Pedro, che poi colpisce il palo. Con il passare dei minuti, si fa sentire sempre di più a protezione dell’area. (Dal 46' Behrami 5,5 – Entra in campo eccessiva grinta, a tal punto da rimediare due gialli in meno di 45 minuti)

Zappacosta 6 – Solito motorino sulla corsia di sinistra, con diversi palloni messi in mezzo e non sfruttati dai compagni. (Dall'89' Criscito s.v.)

Strootman 6,5 – Ringhia con costanza sui centrocampisti avversari, recuperando diversi palloni come nell’azione che poi porta al gol di Shomurodov.

Rovella 7 – Mostra grande maturità in mezzo al campo, risultando determinante sia in interdizione che nell’impostazione. Serve a Shomurodov il pallone del vantaggio.

Melegoni 6 – Oltre a dare qualità alla mediana, si fa sentire anche nei duelli fisici in mezzo al campo e a protezione della difesa.

Pandev 5,5 – Cerca di incidere nella costruzione della manovra, non emergendo però come in tante altre circostanze. (Dal 57' Zajc – Dà maggiore freschezza alla mediana ligure, provando qualche incursione in area)

Pjaca 5,5 – Svaria su tutto il fronte offensivo, non creando troppi problemi alla difesa cagliaritana. (Dal 46' Kallon 6,5 – Esordio in A per il classe 2001, che sfiora in un paio di occasioni il gol e fa vedere tante belle cose alla sua prima volta)

Shomurodov 7 – Gran finale di stagione dell’uzbeco, che nel primo tempo porta avanti i suoi con un delizioso pallonetto su assist di Rovella. Oltre alla rete da tre punti, illumina l'attacco genoano con giocate sempre di qualità. (Dall'86' Radovanovic s.v.)

Davide Ballardini 6,5 – Il suo Genoa si conferma come nel resto della stagione: coriaceo e cinico. Merita ampiamente la riconferma.