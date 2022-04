Le pagelle del Napoli - Osimhen, tutto in 19'. Mertens scatenato, Fabian è ovunque

NAPOLI-SASSUOLO 6-1 - 7' Koulibaly, 15' Osimhen, 19' Lozano, 21' e 54' Mertens, 80' Rrahmani, 84' Lopez



Ospina 6- Può poco sul tiro di Maxime Lopez da due passi.

Di Lorenzo 7 - Ottimo il suo ritorno in campo dopo oltre un mese. Accompagna la manovra offensiva, è di fatto un'ala aggiunta. Dall'82' Zanoli sv.

Rrahmani 7 - Poco lavoro ma ben fatto. Bene in appoggio e nelle chiusure, si toglie lo sfizio del suo quarto centro stagionale.

Koulibaly 7 - Si ripresenta dopo un turno di squalifica aprendo le marcature di testa. Da lì la partita è in discesa

Mario Rui 7 - Approfitta dei pisolini sassolesi affondando sulla sinistra, suggerendo le punte, servendo a Mertens la palla del poker. Dall'82' Ghoulam sv

Zambo Anguissa 7 - Precisione chiururgica nei passaggi, fa valere la sua fisicità in fase di recupero.

Fabian Ruiz 7.5 - È praticamente ovunque. Tesse i fili della manovra, ispira Mertens nell'azione del 5-0. Dal 77' Demme sv

Lozano 6.5 - Partecipa al festival del gol segnando da pochi passi. Non deve dannarsi troppo, anche perché i giochi in 21' si sono chiusi. Dal 77' Politano sv

Mertens 8 - Devastante. Avvia l'azione del 3-0 rubando palla come un mastino del centrocampo; segna un gol alla Mertens e poi uno da vero centravanti.

Insigne 7.5 - I suoi calci d'angolo sono inviti a nozze. Dalla bandierina manda in rete Koulibaly e Osimhen. Ispirato.

Osimhen 8 - Un gol, un assist e un palo in 19'. Tanto basta. E avanza. Dal 77' Elmas sv.

Allenatore Luciano Spalletti 7.5 - Il suo Napoli risponde sul campo alle critiche, strapazzando il Sassuolo e non fermandosi nemmeno quando l'avversario ormai è al tappeto.