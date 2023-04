Le pagelle dell'Atalanta - Hojlund in ombra, Zappacosta sfreccia. E Zapata non perdona

vedi letture

Risultato finale: Torino-Atalanta 1-2: 34' Zappacosta, 75' Sanabria, 88' Zapata

Sportiello 6 - Primo tempo da spettatore, smanaccia quando serve. Vlasic gli mette un po' di paura a inizio ripresa, Miranchuk lo costringe al miracolo ma Sanabria è più lesto di tutti.

Toloi 6 - Tiene a bada Karamoh, anche nel secondo tempo è sempre presente e regge l'urto quando il Toro preme con insistenza.

Djimsiti 6 - Sanabria è in buona condizione e gli crea più di qualche grattacapo. Qualche sbavatura ma nel complesso non demerita.

Scalvini 6,5 - Altra prestazione autoritaria, non soffre gli avversari e chiude tutti gli spazi. Dal 65' Palomino 5,5 - Entra per scelta tecnica, soffre molto la velocità degli avversari.

Maehle 5,5 - Si vede poco, bada più alla fase difensiva nonostante Gasperini abbia spesso indicato ai suoi di coinvolgerlo di più.

de Roon 6 - Ottimo il filtro in mezzo al campo: Gasp sceglie una squadra offensiva, lui fa un grande lavoro.

Ederson 6 - Un paio di slalom in mezzo al centrocampo, poco lucido nell'ultimo passaggio. Molto, molto meglio in fase difensiva. Dal 78' Muriel s.v..

Zappacosta 7 - Si vede subito che è in serata. Molto cercato dai compagni, salta quasi sempre l'uomo. Come in occasione del gol: Lazaro non lo tiene, poi Milinkovic-Savic viene sorpreso dalla conclusione sul primo palo.

Pasalic 6 - Recupera diversi palloni, la sua intelligenza tattica è fondamentale per la Dea. Spende tanto e Gasp lo sostituisce a inizio ripresa. Dal 53' Boga 5,5 - Qualche accelerata fine a sé stessa, non dà il cambio di passo che Gasperini si aspettava.

Koopmeiners 6 - Nel primo tempo si vede poco e non riesce a incidere. Fa tanto lavoro sporco, nel finale arretra la sua posizione, lasciando gli assalti ai compagni.

Hojlund 5,5 - Bel duello con Schuurs, molto fisico. Dopo prestazioni da fenomeno si sta "riposando": non segna da cinque partite, alla sua età è normale. Stasera però la sua prova è insufficiente, anche se i compagni lo aiutano poco. Dal 53' Zapata 7 - Ha voglia e si vede subito. Firma una rete "alla Zapata": potenza, tecnica, precisione. Tre punti fondamentali, un recupero importantissimo per la Dea.

Gian Piero Gasperini 6- L'allievo contro il maestro, una sfida equilibrata e decisa solo dalla magia di Zapata. I cambi sono giusti, le scelte iniziali un po' meno; si arrabbia molto per gli errori tecnici dei suoi giocatori, ma porta a casa tre punti vitali.