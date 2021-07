Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di lunedì 5 luglio 2021

Meno uno a Italia-Spagna. Domani sera gli azzurri di Roberto Mancini scenderanno in campo a Wembley per sfidare le Furie Rosse di Luis Enrique e giocarsi un posto in finale di Euro2020. Di questo e tanto altro scrivono i quotidiani oggi, lunedì 5 luglio 2021, in edicola.