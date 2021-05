Leao sulle tracce di Niang? Il Milan pensa al prestito per farlo giocare con continuità

Rafael Leao sulle tracce di M’Baye Niang? Tuttosport individua un paragone tra il giovane attaccante portoghese e uno dei suoi predecessori in casa Milan, soprattutto per quanto riguarda le difficoltà incontrate dopo le belle promesse iniziali. Ma anche per quanto riguarda il futuro: secondo il quotidiano torinese, il club rossonero sarebbe infatti pensando di cedere Leao in prestito per fargli fare le ossa e giocare con maggiore continuità.