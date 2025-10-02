Milan, problemi in difesa contro la Juve: Tomori in dubbio, pronti Bartesaghi e De Winter
TUTTO mercato WEB
Estupinian squalificato, pronti Bartesaghi e De Winter,
(ANSA) - MILANO, 02 OTT - Qualche problema in difesa per il Milan di Massimiliano Allegri per la partita contro la Juventus a Torino. Non ci sarà Estupinan, squalificato dopo l'espulsione rimediata col Napoli, in forte dubbio poi anche Tomori per un risentimento alla coscia che lo sta costringendo ad allenarsi a parte rispetto al resto del gruppo. Spazio quindi a Bartesaghi sulla fascia e a De Winter al posto di Tomori. In attacco nonostante Leao sia ormai totalmente recuperato, dovrebbe essere confermata la coppia Pulisic-Gimenez per dare tempo al numero 10 rossonero di ritrovare la migliore condizione. (ANSA).
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La firma dell'ultimo calciomercato (quasi criticato da Conte) nella vittoria del Napoli in Champions. De Bruyne punto nell'orgoglio, ma la risposta è da campione. La Juve recrimina e ha un problema in attacco. Italiane: è quasi en plein
Le più lette
2 La firma dell'ultimo calciomercato (quasi criticato da Conte) nella vittoria del Napoli in Champions. De Bruyne punto nell'orgoglio, ma la risposta è da campione. La Juve recrimina e ha un problema in attacco. Italiane: è quasi en plein
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
18:05Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile