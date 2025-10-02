Sassuolo, Grosso elogia Koné: "Il gol è una caratteristica importante per un centrocampista"

Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato così in conferenza stampa in vista della prossima sfida all'Hellas Verona: "Ci sono tante gare all'interno e poi devi essere bravo a trovare le modalità giuste. Loro trovano il riferimento e ti vengono ad aggredire e pressarlo quindi se giochiamo sempre sull'uomo li favoriamo, la bravura è fare delle combinazioni che vanno ad allentare queste pressioni. Tante cose da vedere insieme e trovare le soluzioni. Indisponibili? Pieragnolo ha avuto un infortunio, spero non sia grave ma potrebbe essere qualcosa di abbastanza lungo, vedremo domani dopo gli esami ma lui si aggiunge agli indisponibili con Paz".

Koné è il primo centrocampista a trovare il gol. Quanti gol chiede ai suoi centrocampisti e in particolare a Ismael?

"È una caratteristica importante per un centrocampista, comunque devi fare da filtro ed è un ruolo determinante e devi avere questa caratteristica e questa qualità e puoi alla lunga diventare prevedibile se ti affidi solo agli attaccanti e sono contento di questo inserimento semplice ma bello, ci siamo arrivati con un giocatore che arriva da dietro e cercheremo di riproporre perché è importante avere delle caratteristiche così che aiutino la squadra".

Quale reparto la soddisfa maggiormente in questo momento?

"Mi piace ragionare a livello globale perché i vari reparti vanno a sostenere gli altri. La bravura di avere fame dopo che hai mangiato un pochino la settimana prima, quella deve essere la nostra caratteristica. Domani sarà una gara intensa, accesa, con tanta aggressività nei duelli e noi dovremo essere bravi a pareggiare questo tipo di caratteristiche per mettere poi in difficoltà con le nostre qualità il nostro avversario".

Rileggi le parole di Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, grazie alla diretta scritta di TMW