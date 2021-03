live Irlanda del Nord, Baraclough: "Sono deluso. Non voglio dare giudizi per ora"

22.38 - Fra poco, dallo stadio Tardini di Parma, parlerà Ian Baraclough, tecnico dell'Irlanda del Nord sconfitta dall'Italia per 2-0.

Prende la parola il tecnico nordirlandese. "Devo dire una cosa importante perché abbiamo avuto due tempi completamente diversi, nella prima parte, cioè nei primi 45 minuti si è fatto riferimento all'intensità. Nella seconda parte abbiamo pressato, abbiamo fatto errori. Crediamo nel gruppo, nella squadra, per noi c'è stata delusione se non dopo 10-15 minuti. Non voglio dare giudizi, perché è stato un primo momento, vedremo con la Bulgaria".

Sulle chance di arrivare al Mondiale. "Non ho ancora visto gli altri incontri, cioè Svizzera-Bulgaria. Sappiamo di dovere batterci contro di loro. Dobbiamo migliorare performance e non regalare opportunità. Siamo stati passivi questa sera, siamo una squadra molto migliore di questa sera".

Nel secondo tempo abbiamo avuto segnali incoraggianti. "Noi non possiamo rimanere fermi su 45 minuti, ma non possiamo fare pressing per novanta come abbiamo cercato nel secondo tempo. Siamo stati passivi, c'è poco da dire. Abbiamo commesso degli errori, abbiamo dato il la per contrattaccare, non è solo un discorso di gioco, ma si è visto con McNair... Dobbiamo essere più decisi".

Sul primo tempo giocato male. "Abbiamo regalato opportunità, non vedo errori in particolare. Siamo delusi, guardando al gioco e alle azioni, abbiamo capito quel che è successo. Dalla videocamera non ho ancora visto le angolature, c'erano stati tre passaggi diretti e che non devono succedere".

Sulla situazione della squadra. "Era davvero molto difficile, vedere nuove facce e nuovi visi. È normale che non ci sia reattività ed esperienza, non tutti sono avanti. Ci sono opportunità che vogliamo dare".

Il 3-5-2 è stata una delusione? "No, ci sentiamo forti così, c'è stato un ragionamento fatto con questo tipo di attacco e difesa. Abbiamo marcato stretto alcuni leader dell'opposizione, ma non vedo problemi. Sapevamo bene di avere pedine da muovere più velocemente degli altri".

Finisce la conferenza stampa dell'Irlanda del Nord.