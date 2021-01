live Lazio, Musacchio: "Ho deciso in due minuti, non potevo dire no: ho fame e sono pronto"

Dopo aver fatto il primo allenamento ieri ed essere stato inserito al posto di Luiz Felipe nella lista, oggi Mateo Musacchio si presenterà ai tifosi. Alle 13 infatti il difensore argentino prenderà parola presso la sala stampa di Formello. Segui la diretta scritta della conferenza su TuttoMercatoWeb.com!

Ore 13.09 - Inizia la conferenza di Musacchio:

Parla il ds Tare: "Stiamo presentando l'ultimo e unico acquisto di gennaio. Musacchio è un giocatore di grande esperienza internazionale, conosce bene il calcio italiano. Da 4 anni gioca nel Milan. Per la nostra situazione, è un colpo molto utile, ben pensato insieme all'allenatore. Ci serviva un profilo del genere, che non avesse bisogno di tempo per ambientarsi. Gli diamo il benvenuto, siamo contenti".

Prende parola Musacchio:

Come stai fisicamente? Sei pronto già subito?

"Prima di tutto, per me è un'opportunità importantissima. Sono molto felice di essere qui. Fisicamente mi sento bene, arrivo alla Lazio con tanta voglia e fame".

L'ultima tua partita con il Milan è stata contro l'Atalanta e non è andata bene. Hai voglia di rivincita anche tu, come la Lazio?

"Sappiamo che è una squadra forte, ma ogni partita è diversa. Adesso abbiamo una bellissima rivincita domenica, stiamo lavorando per dare il massimo".

In Champions contro il Bayern Monaco è impossibile?

"Sarà una doppia sfida molto bella, non è una missione impossibile. A calcio si gioca undici contro undici, si può fare"

Dove può arrivare la Lazio?

"Quando mi ha chiamato il procuratore e mi ha detto che c'era la possibilità di venire qui, in due minuti ho parlato con la famiglia e preso la decisione. Non potevo dire di no a un club così. Sono in una squadra fortissima. Il campionato è duro, ma sicuramente possiamo fare qualcosa di bello, ovviamente pensando partita dopo partita".

Al Milan giocavi a 4, la Lazio gioca con una difesa a 3...

"Al Milan giocavo in maniera diversa, è vero. Qui in Italia si parla sempre di numeri, di linea a 3 e a 4, ma per me nel calcio sono importanti anche altre cose, come la voglia, l'attitudine e il modo di preparare la partita. Sono pronto per affrontare questa avventura".

C'è tanta differenza tra Milan e Lazio?

"La Lazio è fortissima, l'ha dimostrato nella sua storia e negli ultimi anni. Tutti i ragazzi mi hanno accolto veramente bene, sono davvero pronto".

Ore 13.16 - Finisce la conferenza stampa di Musacchio.