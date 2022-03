Lucas Leiva elogia Immobile: "Tra i primi 5 attaccanti al mondo. Raro che manchi il bersaglio"

"Immobile ha segnato molti gol, per molte stagioni. Di sicuro è in quella lista dei 10 dei migliori attaccanti del mondo o tra i primi cinque perché ogni anno segna. Ora ne ha 25 in tutte le competizioni in questa stagione. Forse la gente non parla molto di lui, ma qui in Italia è probabilmente il miglior attaccante del campionato". A parlare così del bomber della Lazio e della Nazionale, è il compagno di squadra in biancoceleste, Lucas Leiva, nell'intervista a The Athletic: "Ciro è un finisher naturale. È così che lo descrivo. È molto raro che manchi il bersaglio, molto raro che il portiere pari. I suoi numeri parlano da soli. È il nostro capitano e un giocatore molto importante per il club".