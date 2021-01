Milan, c'è attesa per l’esito dei tamponi dopo la positività di De Ligt

Come se non bastassero già gli infortuni, il Milan deve guardarsi bene anche dal Coronavirus. Come si legge sulle pagine di Tuttosport a Milanello c’è attesa per i risultati dei tamponi effettuati ieri e che potrebbero essere ripetuti anche oggi a seguito della positività dello juventino De Ligt (che ha affrontato i rossoneri pochi giorni fa). In casa rossonera la speranza è quella che gli esiti siano tutti negativi poiché la rosa dei convocabili è davvero ridotta all’osso.