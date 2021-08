Milan, contatti costanti con gli agenti di Corona: in cima alla lista di Maldini e Massara

Secondo quanto riportato da Milannews.it, la dirigenza rossonera continua ad avere contatti costanti con gli agenti di Jesus Corona del Porto. Il Milan ha un forte interesse per il calciatore messicano e sta studiando l'affare per capire le possibili formule dell'operazione, con i portoghesi che chiedono 13 milioni di euro per lasciar partire il giocatore