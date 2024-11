Milan, Fonseca: "Leao out? Scelta fatta anche in funzione del match di Champions"

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, a pochi minuti dalla partita contro il Monza è intervenuto al microfono di DAZN: "Il Monza è una bellissima squadra, giocare qui è sempre difficile per il Milan, anche lo scorso anno. Abbiamo preparato bene la squadra, mostrandole i dettagli. Bisogna coprire il gioco degli esterni, Mota e Maldini, che vengono in mezzo al campo. Anche altri particolari sono importanti, ma penso che abbiamo preparato bene il match".

Morata forse gioca troppo lontano dalla porta?

"Dobbiamo capire i momenti della partita e del gioco. Quando siamo vicini alla porta, Morata è sempre vicino alla porta. E' una fase della partita in cui è più lontano, ma poi nell'ultima fase è vicino alla porta. Magari abbiamo giocato contro squadre che difendono in basso ed è stato più difficile per Morata, che però ha sempre fatto un lavoro fantastico. Io sono felicissimo di avere un calciatore come Morata".

Sulla terza esclusione di fila per Leao.

"E' solo una scelta. Non sto dicendo che non ha lavorato, non ho dato nessun dettaglio. Ma questa è una scelta mia. Abbiamo un'altra partita importante tra due giorni, io devo fare un po' di gestione, la mia scelta è fatta anche in funzione della prossima partita".

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Mota, Maldini; Djuric. A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Caprari, Birindelli, Maric, Valoti, Pessina, D'Ambrosio, Postiglione, Vignato, Ciurria.

Allenatore: Alessandro Nesta

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Terracciano, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. A disposizione: Sportiello, Torriani, Emerson Royal, Tomori, Calabria, Musah, Loftus-Cheek, Leao, Abraham, Camarda.

Allenatore: Paulo Fonseca

