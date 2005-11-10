Milan, Gabbia rischia un lungo stop: oggi gli esami, può fermarsi fino a 3-4 mesi

Piove sul bagnato in casa Milan. Oltre al risultato deludente contro il Sassuolo, Ruben Amorim deve fare i conti con il serio infortunio rimediato da Matteo Gabbia. Schierato per la prima volta da titolare in questa stagione, il difensore è rimasto in campo appena un quarto d'ora: durante un tentativo di anticipo a metà campo ha avvertito una forte fitta alla parte posteriore della coscia sinistra. Gabbia è rimasto a terra e ha poi lasciato il terreno di gioco in barella, visibilmente provato e con le lacrime agli occhi.

Milan, oggi la risonanza magnetica per Gabbia

Il numero 46 ha lasciato lo stadio utilizzando le stampelle e, come si legge su La Gazzetta dello Sport, nella giornata di oggi sarà sottoposto a una risonanza magnetica. Gli accertamenti dovranno stabilire con precisione l'entità dell'infortunio e soprattutto chiarire l'eventuale interessamento del tendine. Già nelle ore successive alla partita, però, il problema veniva considerato serio dal club rossonero.

Se fosse coinvolto il tendine possibile stop di tre-quattro mesi

Lo scenario più preoccupante è legato proprio a un eventuale coinvolgimento tendineo: in quel caso potrebbe rendersi necessario un intervento chirurgico, con tempi di recupero stimati in tre-quattro mesi. Una perdita pesante per Amorim, che avrebbe voluto sfruttare le rotazioni nelle otto gare previste prima della sosta di novembre. A complicare ulteriormente il quadro c'è il rendimento difensivo: il Milan ha subito almeno un gol in cinque delle sette partite ufficiali disputate finora, Europa League compresa, mostrando ancora fragilità anche sulle situazioni da calcio piazzato.