Milan, Gabbia: "Tenevo ancor di più a questa gara. Oggi fondamentali gli attaccanti"

Matteo Gabbia, difensore del Milan, dopo la vittoria contro l'Empoli è intervenuto al microfono di Milan Tv: "Sicuramente una bella settimana. Forse ci tenevo ancora di più per questa partita: quando succede una cosa bella non vuoi che finisca. Era fondamentale la partita di oggi per me e per la squadra, per dare un segnale"

Sul rendimento difensivo a San Siro in campionato.

"Sono dati ma noi ci concentriamo tanton con quello che accade nelle partite. Stiamo lavorando tantissimo con il mister in fase difensiva e oggi voglio spendere una parola per gli attaccanti che sono stati importantissimi nella fase difensiva: Rafa, Morata, Chukwu, Musah, Pulisic.. Tutto parte da loro ed è giusto che anche loro ricevano degli elogi"

Sul progresso di Thiaw.

"Io penso che Malick sia fortissimo ma non ce lo dimostra oggi. La storia ci ha sempre fatto vedere un giocsatore molto solido e bravo tecnicamente: ero tranquillissimo quando giocava. Lui come Fik e Pavlovic hanno qualità molto importanti. Non sono stupito delle sue prestazioni, anzi per me è la normalità quello che fa"

Sulla Coppa Italia imminente.

"C'è tanta voglia. E' una partita difficile contro una squadra che è in Serie B ma che ha qulità da categoria maggiore. Una partita da prendere con serietà. La Coppa Italia è un obiettivo che vogliamo cercare di vincere"