Milan, Ibrahimovic in gruppo: lo svedese punta la gara di sabato contro il Benevento

Zlatan Ibrahimovic migliora e punta a tornare tra i titolari nella gara del Milan contro il Benevento in programma per sabato. Nella giornata di oggi lo svedese ha lavorato con il gruppo di giocatori che ieri non ha preso parte alla gara contro la Lazio e a meno di ricadute tornerà a disposizione per il prossimo turno.