Milan, Leao: "Sento la fiducia di Pioli e questo è importante. Vogliamo tornare a vincere"

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro la Stella Rossa in Europa League in programma per domani: "Quando si perde non possiamo restare tristi, dobbiamo guardare avanti e ricominciare a vincere. Lo vogliamo sia noi che i nostri tifosi. L'anno scorso è stato difficile ambientarmi, visto che il campionato è molto diverso rispetto a quello francese. Ora sono migliorato, sto facendo bene e sono felice. Pioli mi dà fiducia e questo è molto importante"