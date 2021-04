Milan, rinnovo Ibrahimovic: lo svedese non ha chiesto permessi per le riprese di Asterix

vedi letture

Oggi potrebbe essere il giorno del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan, con Raiola che è atteso in giornata a Casa Milan per la firma del proprio assistito dopo settimane di trattativa. Un accordo che non prevedrà la partecipazione del giocatore a nessun evento extracalcistico come accaduto per Sanremo a febbraio. Nei giorni scorsi si è parlato molto di un suo possibile coinvolgimento nel nuovo film "Asterix" ma il giocatore non ha chiesto permessi particolari per le riprese. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.