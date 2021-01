Mkhitaryan da record. Solo Harry Kane segna e fa segnare con la stessa frequenza

vedi letture

Henrikh Mkhitaryan è uno dei due giocatori, insieme ad Harry Kane, ad aver già fornito 8 assist e segnato 8 gol in questa stagione nei top-5 campionati europei. Un risultato notevole per l'armeno, alla sua seconda stagione in giallorosso. Oggi l'armeno è stato l'artefice del passaggio vincente a Lorenzo Pellegrini, in occasione del provvisorio 1-0 della Roma contro l'Inter.