Moratti critico sulla Superlega: "Tentativo malfatto e fallito in partenza"

vedi letture

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato al sito di Repubblica esponendo la propria idea a proposito della Superlega: "È stato un tentativo malfatto che non aveva le basi per continuare. Questo è stato il giusto finale. Hanno sbagliato sia nella comunicazione che nel tempismo. Di per sé era una cosa fallita in partenza".