Napoli, Olivera: "Da uno come Conte imparo tantissimo. McTominay? È impressionante"

Nel corso della lunga intervista rilascia a Radio CRC, Mathias Olivera, laterale mancino del Napoli, ha affrontato diversi temi. Tra questi, l'esperienza derivante dalla possibilità di lavorare con un tecnico come Antonio Conte, del quale il calciatore uruguaiano ha parlato così: "Quando hai un grande allenatore con tanta esperienza in panchina e da giocatore, allora si impara tantissimo: ogni giorni imparo da lui, come tutta la squadra. Stiamo migliorando ogni aspetto, anche perché non ero abituato ad un modulo con la difesa a tre. I calciatori devono adattarsi alle richieste dell'allenatore, ma a me piace giocare con la linea a quattro, anche se aiuto la squadra a prescindere da come ci schieriamo. Posso fare il terzo centrale? Sì, però penso a giocare e ad aiutare la squadra".

Il rapporto con Spinazzola?

"È un grandissimo calciatore: calcia con entrambi i piedi, è fortissimo. Più di tutto, però, è una grande persona".

E con McTominay?

"È impressionante. Sì, si vede che è forte. Aiuta la squadra, deve continuare così".