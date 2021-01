Napoli, per La Stampa in bilico sia Gattuso che Giuntoli: c'è l'ombra di Benitez

vedi letture

La Stampa oggi in edicola fa il punto sul futuro del Napoli e parla di Gennaro Gattuso in bilico. A breve arriveranno i giorni delle scelte: Aurelio De Laurentiis vuole un faccia a faccia con il tecnico e con Cristiano Giuntoli che il quotidiano definisce egualmente in bilico. In lontananza l'idea è quella di Rafa Benitez che si è liberato dal Dalian in Cina.