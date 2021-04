Napoli, per Ospina visita di controllo e allenamento in gruppo: è totalmente recuperato

vedi letture

Il Napoli, in campo stamane, continua a preparare il match contro la Juventus, recupero della terza giornata di campionato, in programma domani all'Allianz Stadium alle ore 18.45. La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di torello. Successivamente lavoro di velocità, possesso palla a tema ed esercitazione tattica. David Ospina è stato sottoposto a controllo, come previsto, alla Clinica Pineta Grande con il Dottor Domenico Falco. Il giocatore ha svolto l'intera seduta in gruppo.